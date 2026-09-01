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Регионы России

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Юрий Жирков прокомментировал увольнение Ролана Гусева из «Динамо»

Юрий Жирков прокомментировал увольнение Ролана Гусева из «Динамо»

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Юрий Жирков дал оценку смене наставника команды — увольнению Ролана Гусева в конце прошлого сезона.

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