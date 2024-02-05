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РБК: Москва и Петербург стали лидерами по падению спроса на льготную ипотеку

РБК: Москва и Петербург стали лидерами по падению спроса на льготную ипотеку

Регионы с дорогим жильем почувствовали падение спроса на льготную ипотеку. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край — они сильнее остальных пострадали от ужесточения условий госпрограммы, сообщил РБК после исследования статистики «Дом.

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