РБК: Москва и Петербург стали лидерами по падению спроса на льготную ипотеку

Регионы с дорогим жильем почувствовали падение спроса на льготную ипотеку. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край — они сильнее остальных пострадали от ужесточения условий госпрограммы, сообщил РБК после исследования статистики «Дом.
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