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Авторадио

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Сотни россиян застряли в аэропорту Вьетнама более чем на сутки

Более 600 российских туристов второй день не могут вылететь из Вьетнама в Москву. Как пишет Lenta.ru, рейс Vietnam Airlines из Ханоя должен был отправиться ещё накануне, однако его отменили.

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