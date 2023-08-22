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Плющев о молодых игроках «Салавата»: «Возможно, память об Амирове поможет переоценить свое отношение к жизни, к хоккею»

– Безусловно, самое тяжелое событие последних дней – уход 21-летнего уфимского форварда Родиона Амирова.

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