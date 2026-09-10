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Нейронаука объясняет фокусы мозга: почему мы помним то, чего не было, и верим в это

Нейронаука объясняет фокусы мозга: почему мы помним то, чего не было, и верим в это

Самые яркие воспоминания, например из юности, могут быть абсолютной неправдой. Это доказали исследователи.

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