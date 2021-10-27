Мировое обозрение

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«Байрактары» развеяли «туман войны» в Донбассе

«Байрактары» развеяли «туман войны» в Донбассе

Вооруженные силы Украины за последние сутки дважды нанесли бомбовые удары по позициям пророссийских отрядов в Донбассе с помощью турецких беспилотников Bayraktar TB2.

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