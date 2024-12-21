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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Юта» впервые в своей истории выиграла 4 матча подряд. Клуб приблизился к зоне плей-офф на Западе

Команда из Солт-Лейк-Сити одержала победу над «Миннесотой» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.  До этого были обыграны «Колорадо» (4:1), «Сан-Хосе» (4:3) и «Ванкувер» (3:2 ОТ).

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