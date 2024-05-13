Коллекция мужественных последних слов

Людей всегда интересовали последние слова других. Что человек произносил на последнем издыхании? Были ли они напуганы, когда увидели великое запредельное, или же они собрались с духом и стоически принимали предстоящее? Или, черт возьми, даже приветствовали то, что их ожидало? Вот подборка прощальных слов.