Коллекция мужественных последних слов

Людей всегда интересовали последние слова других. Что человек произносил на последнем издыхании? Были ли они напуганы, когда увидели великое запредельное, или же они собрались с духом и стоически принимали предстоящее? Или, черт возьми, даже приветствовали то, что их ожидало? Вот подборка прощальных слов.
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