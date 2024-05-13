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Коллекция мужественных последних слов

Коллекция мужественных последних слов

    Людей всегда интересовали последние слова других. Что человек произносил на последнем издыхании? Были ли они напуганы, когда увидели великое запредельное, или же они собрались с духом и стоически принимали предстоящее? Или, черт возьми, даже приветствовали то, что их ожидало? Вот подборка прощальных слов.

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