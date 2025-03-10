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Царьград

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"Страшно за детей!": Мужчина напоил и обрил подростка. Наказание выглядит издёвкой

"Страшно за детей!": Мужчина напоил и обрил подростка. Наказание выглядит издёвкой

Мужчина напоил и обрил подростка против его воли, однако за свой проступок он получил всего лишь штраф, после чего был отпущен на все четыре стороны.

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