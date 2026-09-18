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Царьград

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Первый розыгрыш призов для участников электронного голосования пройдёт в субботу

Первый розыгрыш призов для участников электронного голосования пройдёт в субботу

Первых победителей акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" определят 19 сентября.Первый розыгрыш призов акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" программы лояльности "Миллион призов" пройдёт 19 сентября.

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