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Газета.ру

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Психолог Решетов: перед нападением на школу ребенок может удалиться из соцсетей

Психолог Решетов: перед нападением на школу ребенок может удалиться из соцсетей

Кандидат педагогических наук, доцент Павел Решетов в беседе с РИАМО перечислил признаки, которые могут указывать на подготовку подростка к вооруженному нападению на школу.

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