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Гонка эволюции и изменения климата. Какие виды растений и животных могут навсегда исчезнуть

Гонка эволюции и изменения климата. Какие виды растений и животных могут навсегда исчезнуть

Изменения климата начинают приводить к все большей опасности для флоры и фауны Земли. Как сообщило издание Daily Mail, в горах Сьерра-Невада в США широкое распространение получила болезнь деревьев, которая раньше никогда не затрагивала эти районы.

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