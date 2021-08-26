Гонка эволюции и изменения климата. Какие виды растений и животных могут навсегда исчезнуть

Изменения климата начинают приводить к все большей опасности для флоры и фауны Земли. Как сообщило издание Daily Mail, в горах Сьерра-Невада в США широкое распространение получила болезнь деревьев, которая раньше никогда не затрагивала эти районы.
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