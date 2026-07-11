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Политнавигатор

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В ближайшие месяцы увидим псевдо-украинскую баллистику – Ширяев

В ближайшие месяцы увидим псевдо-украинскую баллистику – Ширяев

По Чебоксарам и Волгограду летели ракеты, использующие систему наведения французского ВПК. Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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