В ближайшие месяцы увидим псевдо-украинскую баллистику – Ширяев

По Чебоксарам и Волгограду летели ракеты, использующие систему наведения французского ВПК. Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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