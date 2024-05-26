Дачников предупредили об аресте из-за выращивания некоторых растений

Садоводам необходимо провести уборку на участке, чтобы найти и выкопать запрещенные растения. В противном случае им может грозить ответственность за их культивирование, предупредил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин, передает РИА Новости.