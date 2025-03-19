Перед Гран При в Шанхае комендантский час сокращён до 6 часов

В связи с логистическими затруднениями, возникшими при доставке грузов Pirelli и ряда команд из Мельбурна в Шанхай, FIA внесла изменения в расписание гоночного уик-энда, сократив период комендантского часа.
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