Масштабные рейды у цыган провели в Ленобласти после обнаружения нарколаборатории

Полицейские провели рейд по местам компактного проживания цыган в Ленинградской области. Проверки начались после ликвидации подпольной нарколаборатории в поселке Новоселье, где нашли более 28 килограммов наркотиков.
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