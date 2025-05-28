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Десятилетняя рассрочка на жилье: выгода или риск? Мнение эксперта Кричевского

Десятилетняя рассрочка на жилье: выгода или риск? Мнение эксперта Кричевского

Эксперт Алексей Кричевский анализирует выгоды и риски десятилетней рассрочки на жилье. Новая схема с прямыми платежами застройщикам без банков облегчает затраты, но содержит правовые неясности и возможность мошенничества, что требует вмешательства Центробанка.

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