Раскрыты подробности о деле Буданова*

В уголовном деле в отношении начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которое расследуется в России, фигурируют атаки беспилотников на 13 регионов России.
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