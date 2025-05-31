Юрист Хаминский прокомментировал идею детских сберегательных счетов

Идея детских сберегательных счетов, где государство или родители разово или ежемесячно откладывают средства до совершеннолетия ребёнка, в современных реалиях может быть несостоятельной, заявил RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии