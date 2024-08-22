Где одеваются Комерзан и Порубин?

Владелец сети ресторанов в Кишинёве Александр Комерзан и ведущий шоумен Андрей Порубин выбирают свои образы для мероприятий и любого другого случая в магазине BIZU! Магазин BIZU – это место, где каждый мужчина может найти себе одежду, будь то классическая, элегантная, повседневная.