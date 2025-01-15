Астроном Кошман: невидимый парад планет произойдет в конце февраля

В конце января и февраля 2025 года планеты Солнечной системы окажутся с одной стороны от Солнца, но только событие в феврале можно будет назвать «парадом планет», сообщила астроном Московского планетария Людмила Кошман.
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