CNN: кандидат Трампа не стал гарантировать выделение новой помощи Украине

Кандидат от Дональда Трампа на пост главы Административно-бюджетного управления Рассел Воут уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли он готов потратить на Киев оставшиеся $3 млрд, предназначенные для помощи Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии