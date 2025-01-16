Политика как он...
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Политика как она есть

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CNN: кандидат Трампа не стал гарантировать выделение новой помощи Украине

CNN: кандидат Трампа не стал гарантировать выделение новой помощи Украине

Кандидат от Дональда Трампа на пост главы Административно-бюджетного управления Рассел Воут уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли он готов потратить на Киев оставшиеся $3 млрд, предназначенные для помощи Украине.

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