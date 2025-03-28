Татарстан отправит 16 заявок на конкурс лучших проектов городской среды

Татарстан представит 16 заявок на Всероссийский конкурс проектов комфортной городской среды. В 2025 году условия конкурса были расширены: теперь в нем могут участвовать не только малые города и исторические поселения, но и села, поселки городского типа, а также города с населением до 300 тысяч человек.