Cколько упражнений вам надо в вашем возрасте

Естественно, в молодости все так или иначе занимаются спортом, это просто интересно. К сожалению, чаще всего тренировки носят спорадический характер, а годам к тридцати так и вовсе сходят на нет.
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