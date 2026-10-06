❗️ У берегов Сочи в акватории Черного моря загорелся танкер В целях обеспечения безопасности граждан пляжи «Сириуса» будут временно закрыты, сообщил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым