“Мне стали навязывать и требовать невозможное” – Волочкова призналась, что выгнала банщика Сергея из-за его ребенка

Волочкова. Фото Инстаграм Лидия ГубинаЛичная жизнь бывшей балерины Большого театра Анастасии Волочковой уже несколько лет как на ладони у широкой публики благодаря Инстаграму.
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