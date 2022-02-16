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“Мне стали навязывать и требовать невозможное” – Волочкова призналась, что выгнала банщика Сергея из-за его ребенка

“Мне стали навязывать и требовать невозможное” – Волочкова призналась, что выгнала банщика Сергея из-за его ребенка

Волочкова. Фото Инстаграм Лидия ГубинаЛичная жизнь бывшей балерины Большого театра Анастасии Волочковой уже несколько лет как на ладони у широкой публики благодаря Инстаграму.

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