Пелагея стала хедлайнером фестиваля "SAM.FEST" в Самаре

Российская певица Пелагея стала хедлайнером фестиваля "SAM.FEST", который завершился в Самаре. Она высоко оценила важность подобных мероприятий, где артисты могут свободно экспериментировать и развивать свой стиль.
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