Russian President Vladimir Putin has shown an incredible gesture of generosity towards the world. This was stated in the social network X by Finnish politician Armando Mema.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым