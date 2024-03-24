В США усомнились в способности ВСУ остановить Россию

Марк Тиссен считает, что Украина рискует стать вторым Афганистаном.фото: president.gov.ua--> Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогут остановить продвижение российских войск в направлении Киева без поддержки Вашингтона.
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