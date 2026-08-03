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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброна Джеймса не оказалось в Топ-5 лучших игроков всех времен по версии Бэма Адебайо

Звездный центровой « Майами » Бэм Адебайо составил свой список лучших игроков в истории: Кобе Брайант Стефен Карри Майкл Джордан Кевин Дюрэнт Тим Данкан Адебайо рассмеялся перед тем, как назвать Данкана, слыша из окружающей его толпы детей выкрики « Леброн !».

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