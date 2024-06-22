В Сочи на горном хребте Аибга распускаются первоцветы Примулы, кандыки и ветреницы появляются там, где тает снег.
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В Сочи на горном хребте Аибга распускаются первоцветы Примулы, кандыки и ветреницы появляются там, где тает снег.