Пилот Смит Маччхар рассказал, как пережил нападение коллеги, обвиняемого в попытке теракта.Пилот Flydubai Смит Маччхар сообщил, что не заметил ничего подозрительного в поведении своего коллеги, которого обвиняют в попытке теракта, пишет РИА Новости.