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Ясновидящая Миронова рассказала о глобальных переменах из-за предстоящего коридора затмений 

Ясновидящая Миронова рассказала о глобальных переменах из-за предстоящего коридора затмений 

Россиян в августе ждет тяжелый и кармический период, который запустит коридор затмений. Чем опасны эти явления и как себя защитить, Общественная служба новостей узнала у финалистки «Битвы экстрасенсов», ясновидящей Дарьи Мироновой.

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