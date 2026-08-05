Ясновидящая Миронова рассказала о глобальных переменах из-за предстоящего коридора затмений 

Россиян в августе ждет тяжелый и кармический период, который запустит коридор затмений. Чем опасны эти явления и как себя защитить, Общественная служба новостей узнала у финалистки «Битвы экстрасенсов», ясновидящей Дарьи Мироновой.
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