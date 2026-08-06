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Лиза Моряк раскритиковала «деревянное лицо» Зендеи в «Одиссее»

Лиза Моряк раскритиковала «деревянное лицо» Зендеи в «Одиссее»

Российская актриса Лиза Моряк оценила игру Зендеи в фильме «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. Соответствующий пост она разместила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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