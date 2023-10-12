Систему для предсказания выбросов презентовали на Российском экологическом форуме

С 8 по 11 октября в Москве прошел Российский экологический форум (РЭФ). Мероприятие состоялось в третий раз и собрало на площадке Сберуниверситета представителей госаппарата, отраслевых специалистов и предпринимателей.
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