Кубок Англии. «Ман Сити» сыграет с «Питерборо», «Тоттенхэм» против «Мидлсбро»

«Манчестер Сити» сыграет с «Питерборо» в 1/8 финала Кубка Англии.  Также сегодня состоится матч «Мидлсбро» – «Тоттенхэм».

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