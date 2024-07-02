Спиртовой завод друга Украины Шефлера арестован

Тамбовский районный суд 26 июня 2024 года наложил арест на спиртовой завод "Амбер Талвис", контрольный пакет (72,9% акций) которого принадлежит люксембургской офшорной компании Amber Beverage Group Holdings, чьим бенефициаром является миллиардер Юрий Шефлер.
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