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Спиртовой завод друга Украины Шефлера арестован

Спиртовой завод друга Украины Шефлера арестован

Тамбовский районный суд 26 июня 2024 года наложил арест на спиртовой завод "Амбер Талвис", контрольный пакет (72,9% акций) которого принадлежит люксембургской офшорной компании Amber Beverage Group Holdings, чьим бенефициаром является миллиардер Юрий Шефлер.

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