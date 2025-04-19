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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ланс Стролл об антирекорде: «Ну, посадите пилотов «Макларена» в «Заубер» на 10 лет. Все зависит от болида»

Пилот «Астон Мартин» отреагировал на установленный им антирекорд: 16-е место в квалификации к Гран-при Саудовской Аравии стало 75-м разом, когда канадец не вышел из первого сегмента.

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