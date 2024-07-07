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Всё население Нигерии осталось без света из-за сбоя

Всё население Нигерии осталось без света из-за сбоя

Электричество отключилось по всей территории Нигерии из-за сбоя на электросети.Подача электроэнергии прекратилась сначала на юго-востоке страны, а потом сбой спровоцировал отключение на оставшейся территории, пишет ТАСС.

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