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США за спиной у Путина ведут переговоры с Лукашенко и готовят минский майдан: Трамп решил рассорить Россию и Беларусь

США за спиной у Путина ведут переговоры с Лукашенко и готовят минский майдан: Трамп решил рассорить Россию и Беларусь

 43,7 тыс прочтений Вчера Как сообщает New York Times, между США и Беларусью назревает «грандиозная сделка» по ослаблению санкций, конечной целью которой является ухудшение отношений между Минском и Москвой и получение Соединенными Штатами контроля над республикой.

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Комментарии
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Юрий Юрченко
Не Батька он, а отчим, да и то кривой. Нельзя ему верить. Нужно держать только на коротком поводке и в строгом ошейнике. Чтобы не предал, как азиаты...
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