Times: MI5 вместо борьбы с терроризмом тратит ресурсы на борьбу с Россией

Британская контрразведка MI5 перенаправляет свои ресурсы с борьбы с терроризмом на противодействие угрозам, исходящим от якобы враждебных государств, включая Россию, сообщает газета Times, ссылаясь на главу службы Кена Маккалума.
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