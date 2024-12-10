Человек-паук и восточные мотивы. Как в Барнауле прошел Luxury конкурс красоты?

Организатором выступило модельное агентство Татьяны Жилиной Конкурс красоты в Барнауле от Татьяны Жилиной / Фото: предоставлено организаторами 28 ноября в клубе "Эрмитаж" состоялось Mega Fashion Luxury Show – "Мисс и мистер Алтай 2024" и "Миссис Сибирь 2024".
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