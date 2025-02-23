Волна удачи ждёт 3 знака Зодиака с 24 февраля

С наступлением последнего зимнего месяца, зодиакальные созвездия ощущают влияние небесных тел. Особенно благоприятный период с 24 февраля по конец месяца ожидает представителей трех водных знаков: Раков, Скорпионов и Рыб.
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