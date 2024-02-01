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ВЕСТИ КРЫМ

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В Евпатории детсад остался без отопления из-за аварии на теплотрассе

В Евпатории детсад остался без отопления из-за аварии на теплотрассе

В Евпатории произошел порыв в сетях городского теплоснабжающего предприятия. В результате инцидента без отопления остался жилой дом на улице Советская и соседний детский сад, сообщает Глава администрации Евпатории Елена Демидова.

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