В Евпатории детсад остался без отопления из-за аварии на теплотрассе

В Евпатории произошел порыв в сетях городского теплоснабжающего предприятия. В результате инцидента без отопления остался жилой дом на улице Советская и соседний детский сад, сообщает Глава администрации Евпатории Елена Демидова.
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