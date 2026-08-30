На затонувшем у Северного Кипра пароме погибли семь человек, есть пропавшие

Семь человек погибли на перевернувшемся у берегов Северного Кипра пароме, заявил премьер-министр непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель 30 августа, сообщает телеканал TRT Haber.
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