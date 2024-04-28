Работы на объектах проекта «Вам решать!» стартовали в Нижегородской области

Инициативы, которые выдвинули жители в рамках проекта «Вам решать!», начали воплощаться в жизнь. В планах – строительство водопроводов, дорог, тротуаров, ремонт и обустройство детских и спортивных площадок.
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