Якутский штурмовик поделился эмоциями после получения «Золотой Звезды»

Утром 27 февраля в Якутске встретили прилетевшего домой Героя России Андрея Григорьева. Ефрейтор с позывным Тута стал известным после того, как весь мир облетели кадры его рукопашной схватки с украинским военным, из которой он вышел победителем.
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