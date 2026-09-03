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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игорь Есмантович: «У ЦСКА одна задача на сезон – 1-е место. Она должна быть в рамках ближайшего и дальнего горизонта. Мы должны научиться терпеть, работать, побеждать»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о задаче клуба на новый сезон. Сегодня ЦСКА проводит презентацию команды перед сезоном-2026/27.

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