Какой штраф за использование телефона для водителей в 2024 году и как его избежать?

Рассказываем о правилах и ограничениях, а также о сумме штрафа за телефонный разговор Новые камеры в Новосибирской области начали фиксировать водителей, разговаривающих по телефону за рулем авто, сообщает "КП-Новосибирск".
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