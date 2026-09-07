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«Золотое яблоко» рассказало о росте продаж техники и электроники

«Золотое яблоко» рассказало о росте продаж техники и электроники

В одном из крупнейших бьюти-ретейлеров страны «Золотое яблоко» растут продажи наушников и колонок, техники для дома, для укладки волос и аксессуаров к ней, а также другой техники.

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